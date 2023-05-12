Украина вышла из договоров с Россией и Белоруссией о государственной границе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы, сообщают РИА Новости.

"Постановляю выйти из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписанного 15 апреля 1994 года в Москве", — говорится в документе.

Кроме того, Киев прекратил действие соглашения с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ подписали в августе 1994 года в Одессе.