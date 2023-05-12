12 Мая 2023
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Происшествия В России Украина ДНР и ЛНР
Фото:Wikimedia Commons

Украинские боевики обстреляли предприятие "Полипак" в Луганске

Украинские боевики выпустили две ракеты по Луганску. Об этом в соцсетях сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска. Регион сегодня празднует День Республики.

"Обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан. На месте работают пожарные и все оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется. Держу ситуацию на личном контроле. Всю информацию сообщу дополнительно. Прошу сохранять спокойствие", - прокомментировал он.

Сообщается, что обстрелу подверглось предприятие "Полипак", расположенное на территории бывшего сотого завода ("Луганский машиностроительный завод - 100" - примеч. ред.).

Информации о пострадавших пока нет.

Теги: Полипак, Леганск, предприятие, обстрел


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