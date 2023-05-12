12 Мая 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

Правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Правительство РФ одобрило соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ внесен на ратификацию в Госдуму. С его выходом на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м в год. 

Документ определяет основные условия взаимодействия двух стран при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации новой газотранспортной инфраструктуры. В частности, он вводит упрощенный порядок пропуска через государственную границу персонала и техники. 

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, соглашение  придаст дополнительный импульс социально-экономическому, технологическому развитию наших дальневосточных регионов.

Теги: Правительство, Китай, дальневосточный маршрут, соглашение, поставки газа


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