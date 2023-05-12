Правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Правительство РФ одобрило соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ внесен на ратификацию в Госдуму. С его выходом на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м в год.

Документ определяет основные условия взаимодействия двух стран при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации новой газотранспортной инфраструктуры. В частности, он вводит упрощенный порядок пропуска через государственную границу персонала и техники.

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, соглашение придаст дополнительный импульс социально-экономическому, технологическому развитию наших дальневосточных регионов.