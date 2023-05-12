12 Мая 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюменской области пожар вплотную подошел к селу

Ландшафтный пожар в Тюменской области подобрался вплотную к селу Боково в Викуловском районе. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Пожар находится в 10 километрах от села. Для его ликвидации переброшены дополнительные силы. К ликвидации привлечены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов. Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС.

Глава Викуловского района Андрей Лотов напомнил жителям о необходимости соблюдать запреты, введенные в регионе в связи с особыми противопожарным режимом.

"В то время, когда одни рискуя жизнью и здоровьем, локализуют пожар, другие своим безответственным поведением допускают возгорание. Уважаемые жители и гости района будьте предельно внимательны. Из-за погодных условий обстановка по-прежнему остается крайне напряженной", - прокомментировал мэр.

Напомним, в Тюменской области действует режим ЧС. Жителям запрещено посещать леса, а также разводить открытый огонь. При обнаружении пожара необходимо сообщить о нем по номеру 112.

Теги: пожар, село, Боково


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