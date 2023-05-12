Школьника, пытавшегося сжечь военкомат в Тобольске, отправили на принудительное лечение

Обвиняемого в подготовке теракта школьника из Тобольска поместили в психоневрологический стационар "Винзили", сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мальчик пытался поджечь военкомат в Тобольске.

Подросток по решению суда находится в стационаре с 28 апреля по 22 мая. Ранее юноша находился два месяца под стражей, но затем мера пресечения была изменена на домашний арест. В ходе предварительного расследования получено заключение врача судебно-психиатрического эксперта о том, что несовершеннолетний нуждается в специальной медицинской помощи.

Мать подсудимого обжаловала необходимость пребывания сына в диспансере. Апелляционная жалоба направлена в Тюменский областной суд.