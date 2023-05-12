12 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Школьника, пытавшегося сжечь военкомат в Тобольске, отправили на принудительное лечение

Обвиняемого в подготовке теракта школьника из Тобольска поместили в психоневрологический стационар "Винзили", сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. 

Мальчик пытался поджечь военкомат в Тобольске.

Подросток по решению суда находится в стационаре с 28 апреля по 22 мая. Ранее юноша находился два месяца под стражей, но затем мера пресечения была изменена на домашний арест.  В ходе предварительного расследования получено заключение врача судебно-психиатрического эксперта о том, что несовершеннолетний нуждается в специальной медицинской помощи. 

Мать подсудимого обжаловала необходимость пребывания сына в диспансере. Апелляционная жалоба направлена в Тюменский областной суд.

Теги: принудительное лечение, диспансер, военкомат, подготовка теракта, школьник


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