12 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Самое необходимое для жителей свердловских поселков, пострадавших от пожаров, привезли представители фонда святой Екатерины

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев встретились с жителями деревни Неустроево, где на дома перекинулся огонь с горящего леса.

гуманитарная помощь погорельцам(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, погорельцам передали вещи первой необходимости, которые помогут обустроить временный быт: холодильники, стиральные машины, раскладушки и постельные принадлежности, садовый инвентарь.

александр андреев, гуманитарная помощь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Привезли именно то, что хотели граждане. То, о чем они говорили при заполнении социальных паспортов, поэтому сегодня передали то, что создает первичный комфорт. Огромная благодарность Фонду святой Екатерины, который совместно с нами отрабатывает эти ситуации», — говорит Андрей Злоказов.

погорельцы, пострадавшие от пожаров(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отметим, что Министерство соцполитики постоянно работает с заявками погорельцев. Кроме Неустроево, машина с гуманитарным грузом отправилась в села Осинцевское и Байкалово: сегодня помощь доехала до 22 человек.

помощь погорельцам(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Мы сегодня поговорили с жителями, и такая печать тревоги на лице еще есть, но мы своей работой, своей помощью хотим вернуть их в нормальное состояние. Мы все для этого делаем», — сообщил Александр Андреев.

помощь погорельцам, гуманитарная(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, самые крупные пожары произошли в Сосьве и Таежном. Помощь от Фонда святой Екатерины и «Сима-ленда» пришла уже в первый день и продолжает поступать по мере необходимости.

Теги: фонд святой екатерины, гуманитарная помощь, пострадавшие от пожаров


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