Трамваи и автобусы Екатеринбурга на три дня изменят свои маршруты

На протяжение трех дней жителям Екатеринбурга придется тщательнее продумывать свой маршрут из-за смены движения общественного транспорта. Начиная с 00.00 13 мая и до 05.00 16 мая строители перекроют перекресток 8 Марта и Фурманова из-за ремонта трамвайных путей. В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт.

Трамваи проследуют по следующим маршрутам:

Автобусы также изменят схему движения:

Помимо этого, автобусы №№ 46, 012, 014, 016, 019, 030, 047, 054, 056, 81, 083 проследуют по улицам 8 Марта, Большакова, Степана Разина, Фрунзе, 8 Марта – далее по маршруту.

Временные изменения коснутся и части остановок. На маршрутах №№ 50, 54, 57, 57а, 012, 014, 016, 019, 030, 047, 054, 056, 81, 083 остановка "Большакова" будет перенесена с улицы 8 Марта на улицу Большакова в направлении "Автовокзал".

Касательно маршрута №76 - будет дополнительно введена остановка "Аэроагентство" по улице Большакова в направлении "СТЦ МЕГА". Кроме этого, исчезнут остановки "Большакова" по улице 8 Марта и "8 Марта" по улице Фурманова в направлении "СТЦ МЕГА", а остановку "Облсобес" перенесут с Фурманова на улицу Большакова в направлении "Синие камни".

Похожая ситуация и с маршрутом №46 - введена остановка "Аэроагентство" по улице Большакова в направлении "ТЦ Лента". Тем временем, остановки "Большакова" по улице 8 Марта и "8 Марта" по улице Фурманова будут отменены в направлении "ТЦ Лента".