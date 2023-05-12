Трамваи и автобусы Екатеринбурга на три дня изменят свои маршруты

12 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Трамваи и автобусы Екатеринбурга на три дня изменят свои маршруты

На протяжение трех дней жителям Екатеринбурга придется тщательнее продумывать свой маршрут из-за смены движения общественного транспорта. Начиная с 00.00 13 мая и до 05.00 16 мая строители перекроют перекресток 8 Марта и Фурманова из-за ремонта трамвайных путей. В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт.

Трамваи проследуют по следующим маршрутам:

Схема движения трамваев с 13 по 16 мая в Екатеринбурге(2023)|Фото: ЕМУП "Гортранс"

Автобусы также изменят схему движения:

Схема движения автобусов с 13 по 16 мая в Екатеринбурга(2023)|Фото: ЕМУП "Гортранс"

Помимо этого, автобусы №№ 46, 012, 014, 016, 019, 030, 047, 054, 056, 81, 083 проследуют по улицам 8 Марта, Большакова, Степана Разина, Фрунзе, 8 Марта – далее по маршруту.

Временные изменения коснутся и части остановок. На маршрутах №№ 50, 54, 57, 57а, 012, 014, 016, 019, 030, 047, 054, 056, 81, 083 остановка "Большакова" будет перенесена с улицы 8 Марта на улицу Большакова в направлении "Автовокзал".

Касательно маршрута №76 - будет дополнительно введена остановка "Аэроагентство" по улице Большакова в направлении "СТЦ МЕГА". Кроме этого, исчезнут остановки "Большакова" по улице 8 Марта и "8 Марта" по улице Фурманова в направлении "СТЦ МЕГА", а остановку "Облсобес" перенесут с Фурманова на улицу Большакова в направлении "Синие камни".

Похожая ситуация и с маршрутом №46 - введена остановка "Аэроагентство" по улице Большакова в направлении "ТЦ Лента". Тем временем, остановки "Большакова" по улице 8 Марта и "8 Марта" по улице Фурманова будут отменены в направлении "ТЦ Лента".

Теги: автобус, трамвай, трамвайные пути, схема маршрута, перекрытие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети