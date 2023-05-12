12 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Дальневосточный ФО Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Парашютистов-десантников с Дальнего Востока перебросят на Урал для тушения пожаров

В Свердловскую область для борьбы с лесными возгораниями направят еще 100 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.
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Как сообщили Накануне.RU в ФБУ "Авиалесоохрана", они имеют самый большой в стране опыт борьбы со сложными лесными пожарами. Для переброски в уральский регион сейчас идет стягивание группировки на Дальнем Востоке с ликвидированных лесных пожаров в Еврейской автономной области и Забайкальском крае.

Помощь Среднему Уралу в ликвидации ЧС уже оказывают 190 парашютистов и десантников федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны. Для скорости переброски парашютистов-десантников с кромки на кромку и для точных сбросов воды перед кромкой тушения работают два вертолета ФБУ "Авиалесоохрана" Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета, переброшенные из Красноярска.

По оперативным данным ведомства на 12 мая, в регионе продолжается тушение 34 лесных пожаров. Из них остановлено распространение 20 очагов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев анонсировал масштабную работу над ошибками после ликвидации ЧС, связанной со стихийными пожарами в Свердловской, Курганской и Тюменской областях.

Теги: парашютисты, пожары, Авиалесоохрана


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