Telegram и Facebook* погасили судебные штрафы - ФССП

Мессенджер Telegram и социальная сеть Facebook* (*принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta) погасили судебные штрафы по исполнительным производствам, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

При этом у компании Google, по словам Аристова, образовалась задолженность в рекордные 30 млрд руб., значительная часть средств взыскана в бюджет России.

Ранее все перечисленные компании неоднократно штрафовались за отказ удалить запрещенный контент, а также за другие нарушения, например, за уход от локализации персональных данных россиян.