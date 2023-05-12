Georgian Airways вскоре может запустить полеты из Грузии в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways вскоре может начать полеты из Грузии в Россию. Это произойдет, если перевозчик "найдет такую возможность".

Руководитель компании Тамаз Гаиашвили заявил, что надо посмотреть, как будут развиваться события, какая будет ситуация, пишут "Ведомости". По мнению Гаиашвили, начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается и полеты начинаются завтра.

Напомним, по данным АТОР, первые туры в Грузию могут состояться уже в мае.