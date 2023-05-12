Из Сочи в Гагру запустили тестовую "Ласточку"

РЖД и "Абхазские железные дороги" в тестовом режиме запустили электропоезд "Ласточка" по маршруту Сочи-Гагра. "Мы вместе с представителями ОАО "РЖД" проехали в составе от Сочи до Гагры. Они воочию увидели готовность нашей железной дороги для курсирования "Ласточки", - заявил генеральный директор "АЖД" Арсоу Читанава.

"Есть проблемы, которые нам нужно будет устранить, но это в силах "АЖД", в целом все прошло удачно. Конечно, не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год. Будем продолжать переговоры с нашими коллегами из ОАО "РЖД", - отметил Читанава.