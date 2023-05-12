В Крыму полагают, что украинские власти "попрали условия зерновой сделки"

Глава крымского парламента Владимир Константинов полагает, что украинские власти, осуществляя атаки беспилотников на Крым, попрали условия зерновой сделки.

По его словам, зерновая сделка действовала и действует, а они (украинские власти) запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора, пишет РИА Новости. Любые сделки с этими "наркоманами", говорит Константинов, носят деструктивный характер, потому как эта сторона является недоговороспособной, поэтому если у кого-то есть надежды на то, что они будут что-то исполнять, - это нереалистично.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г.. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки.