12 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Нью-Йорке запретили дискриминацию толстых людей

В Нью-Йорке принят закон, запрещающий дискриминацию людей по весу и росту. Он был инициирован мэром города, демократом Эриком Адамсом и вызвал неоднозначную реакцию.

Представляющий республиканское меньшинство в городском совете Нью-Йорка Джозеф Боррелли уже заявил, что новый закон даст людям возможность "подать в суд на всех и вся".

Член городского совета Шон Абреу, один из главных лоббистов законопроекта, считает, что дискриминация полных людей была "молчаливым бременем", особенно после пандемии, в которую многие (и сам народный избранник в том числе) набрали лишний вес.

Активисты, представляющие интересы людей с избыточным весом, рады принятию закона. Они считают, что в большинстве штатов человека могут уволить за то, что он толстый, и никто не защитит его прав. Правозащитники называют такую ситуацию "безумной", поскольку США – "очень толстая страна".

Теги: нью-йорк, дискриминация, суд, лишний вес


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