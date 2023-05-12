Медведев предрек Зеленскому судьбу Гитлера

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс совершить самоубийство, повторив судьбу Гитлера.

По словам Медведева, "у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук", совершив "трусливое самоубийство". "Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", —написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Таким образом Медведев прокомментировал заявление Зеленского в интервью "Би-би-си" о том, что "те, кто в Кремле закончат плохо" и "не своей смертью".

3 мая Медведев прокомментировал удар беспилотного летательного аппарата по Кремлю. По его мнению, "после сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского".