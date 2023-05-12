Газовики на неделю перекроют улицу в Екатеринбурге

АО "Екатеринбурггаз" на неделю перекроет движение по улице Мраморская. Речь идет об участке в районе дома №29, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

С 22 по 31 мая там будут производиться работы по строительству газопровода низкого давления. В то время пока схема движения общественного транспорта изменена не будет, автомобилистам придется объезжать зону перекрытия по улицам Самолетной и Туристов.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. В этом поможет информационная карта, где отображаются все актуальные перекрытия и ремонтные работы.