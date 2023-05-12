12 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Первый этап опрессовок в Екатеринбурге стартует 15 мая

В Екатеринбурге проведут первый в 2023 году этап гидравлических испытаний тепловых сетей (опрессовок).
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Екатеринбургскую теплосетевую компанию, он пройдет с 15 по 19 мая. Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться в ночное время – с 23 до 6 часов.

Опрессовки пройдут без отключения горячей воды. В случае ее отсутствия горожанам необходимо обращаться в свои организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП).

Как пояснили в мэрии, проведение испытаний теплотрасс необходимо для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, ранее Екатеринбургская теплосетевая компания определилась с графиком летних опрессовок в этом году. Гидравлические испытания в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут в четыре этапа.

Теги: опрессовки, испытания, этап, Екатеринбург


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