Акция «Военная служба по контракту в вооружённых силах – твой выбор!» прошла и на астраханской земле

Мероприятие в рамках это акции состоялось в городе Знаменск. На площади Королёва развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Гражданам рассказали о социальных выплатах и льготах, а также помогли написать заявление и подготовить документы. По данным районной администрации, ежегодная акция проводилась под руководством Главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.

Начальник полигона Евгений Коноваленков поздравил знаменцев с Днём Победы и призвал мужчин сделать правильный выбор в непростое время: «Сегодня наша страна доказывает всему миру право на суверенитет и независимость. Ежегодная акция очень актуальна. Одни отдали долг во время срочной службы, другие – связали жизнь со служением армии и Отечеству. Сделайте правильный выбор и вы».

В ходе акции была организована выставка военной техники, стоящей на вооружении подразделений полигона, выступление творческих коллективов и военного оркестра, а также спортивные соревнования.

Особый интерес к мероприятию и, конечно, военной технике проявили местные мальчишки.