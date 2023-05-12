12 Мая 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Акция «Военная служба по контракту в вооружённых силах – твой выбор!» прошла и на астраханской земле

Мероприятие в рамках это акции состоялось в городе Знаменск. На площади Королёва развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Гражданам рассказали о социальных выплатах и льготах, а также помогли написать заявление и подготовить документы. По данным районной администрации, ежегодная акция проводилась под руководством Главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.    

служба по контракту, армия(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Начальник полигона Евгений Коноваленков поздравил знаменцев с Днём Победы и призвал мужчин сделать правильный выбор в непростое время:  «Сегодня наша страна доказывает всему миру право на суверенитет и независимость. Ежегодная акция очень актуальна. Одни отдали долг во время срочной службы, другие – связали жизнь со служением армии и Отечеству. Сделайте правильный выбор и вы». 

В ходе акции была организована выставка военной техники, стоящей на вооружении подразделений полигона, выступление творческих коллективов и военного оркестра, а также спортивные соревнования.

служба по контракту, армия(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Особый интерес к мероприятию и, конечно, военной технике проявили местные мальчишки.

военный, мальчишки(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Теги: армия, служба по контракту, военная служба, астраханцы


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