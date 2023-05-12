Путин распорядился сократить отток россиян за рубеж

Владимир Путин подписал указ об изменении Концепции государственной миграционной политики. Согласно поправкам, властям предписывается остановить увеличившийся отток граждан за рубеж.

При этом в администрации президента считают, что россияне начали уезжать из страны только из-за социально-экономической ситуации. "В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в опубликованном тексте указа.

Также президент поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уехавших в период СВО.