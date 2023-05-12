В Львовской области Украины снесли памятник советскому солдату

Напомним, ранее Россия направила ноту протеста украинским властям из-за намерений уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" во Львове.

Радик опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен демонтаж монумента с помощью подъемного крана, пишет ТАСС. 11 мая Радик сообщал, что в Мостиской общине Яворовского района Львовской области снесли фигуру скорбящей женщины.

На Украине советник главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Олег Радик сообщил о сносе памятника советскому солдату в селе Пникут Яворовского района области.



