12 Мая 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

В Львовской области Украины снесли памятник советскому солдату

На Украине советник главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Олег Радик сообщил о сносе памятника советскому солдату в селе Пникут Яворовского района области.

Радик опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен демонтаж монумента с помощью подъемного крана, пишет ТАСС. 11 мая Радик сообщал, что в Мостиской общине Яворовского района Львовской области снесли фигуру скорбящей женщины.

Напомним, ранее Россия направила ноту протеста украинским властям из-за намерений уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" во Львове.

Теги: Львовская область, солдат, памятник


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