12 Мая 2023
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Фото: Эван Гершкович, личный архив

Кремль больше не станет комментировать политический обмен Гершковича и Уилана

Тема обмена американского журналиста WSJ Эвана Гершковича и американца Пола Уилана на россиян больше не будет подниматься Кремлем при журналистах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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До этого CNN сообщили со ссылкой на источник, что США уже обсуждают с Россией вопрос об освобождении и отправке на домой Гершковича и Уилана. Там также добавили, что Америка на сегодняшний день "не удерживает разведчиков высокого ранга", а потому вместо обмена предоставила ряд предложений, в том числе и незначительное смягчение санкций.

"Эту тему мы не будем комментировать вообще никогда", - передает слова Пескова журналистам Интерфакс.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Пол Уилан - гражданин США, Ирландии и Канады был приговорен к 16 годам, которые сейчас проводит в ИК-17 в Мордовии. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Америка сама не включила Пола Уилана в обмен заключенными, предпочтя ему баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Американца задержали в конце декабря 2018 года в Москве. Обвинение сообщило, что тот занимался шпионажем для спецслужб США. В доказательство была представлена флэшка со сведениями, содержащими гостайну.

Теги: Гершкович, Уилан, обмен, Песков, Кремль


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