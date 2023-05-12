Кремль больше не станет комментировать политический обмен Гершковича и Уилана

Тема обмена американского журналиста WSJ Эвана Гершковича и американца Пола Уилана на россиян больше не будет подниматься Кремлем при журналистах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого CNN сообщили со ссылкой на источник, что США уже обсуждают с Россией вопрос об освобождении и отправке на домой Гершковича и Уилана. Там также добавили, что Америка на сегодняшний день "не удерживает разведчиков высокого ранга", а потому вместо обмена предоставила ряд предложений, в том числе и незначительное смягчение санкций.

"Эту тему мы не будем комментировать вообще никогда", - передает слова Пескова журналистам Интерфакс.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Пол Уилан - гражданин США, Ирландии и Канады был приговорен к 16 годам, которые сейчас проводит в ИК-17 в Мордовии. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Америка сама не включила Пола Уилана в обмен заключенными, предпочтя ему баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Американца задержали в конце декабря 2018 года в Москве. Обвинение сообщило, что тот занимался шпионажем для спецслужб США. В доказательство была представлена флэшка со сведениями, содержащими гостайну.