12 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Киев надеется, что к зиме военные действия "полностью завершатся"

Киев надеется, что к зиме военные действия "полностью завершатся". Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он не стал уточнять и сроки ранее анонсированной "контратаки". "Я не использую термин "контратака". Вместо этого я применяю термин "военные действия", который используется с февраля 2014 года. <…> мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. Думаю, в этот раз будет так же", - заявил Данилов в интервью азербайджанскому изданию "Report".

"Понятие "ближайшее время" у всех разное. Для кого-то это день-два, для кого-то - неделя или месяц. <…> Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок", - заявил Данилов.

Теги: сво, конфликт, контрнаступление, алексей данилов


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