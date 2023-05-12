12 Мая 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Александр Саверкин / ТАСС

ЕС предложил остановить поставки по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ и Польшу, - Bloomberg

ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки из РФ по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ и Польшу, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Германия и Польша уже прекратили принимать сырую нефть по нефтепроводу, выполнив предыдущие обещания сократить расходы.

При этом исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии. Они получают нефть по южной ветке трубопровода, которая проходит через Украину.

В прошлом году агентство подсчитало, что прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд. От запрета на экспорт нефти в Европу морским путем Россия потеряет около $10 млрд в год.

При этом Россия продолжит зарабатывать около $10 млрд от своего экспорта в Венгрию, Словакию и Чехию.

Теги: ес, нефтепровод дружба, фрг, польша


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