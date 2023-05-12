Суд оставил под арестом одного из обвиняемых по делу о пожаре в поселке Сосьва

Свердловский областной суд оставил под арестом одного из обвиняемых по делу о крупном пожаре в поселке Сосьва.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, речь идет о Вячеславе Алексееве. 40-летнего специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО" обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).

В конце апреля Серовский районный суд заключил его под стражу до 26 июня 2023 года. Однако адвокаты Алексеева подали апелляционную жалобу на арест.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы апелляции, Свердловский областной суд оставил постановление райсуда без изменений по существу. Таким образом, фигурант останется под стражей.

Напомним, что еще одним фигурантом дела о пожаре в Сосьве является 29-летний мужчина, осуществлявший управленческие функции на местной пилораме. Ему вменяют статью 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он также находится под арестом до 26 июня.