12 Мая 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.RU

ФСБ: В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в наведении украинских ракетных ударов

В Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в передаче данных о движении военной техники украинским спецслужбам. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве считают, что 34-летний житель Крыма мог пересылать в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, видеозаписи перемещения военной техники в сторону зоны СВО. В ФСБ считают, что этот чат-бот используется украинскими спецслужбами для сбора разведданных.

Информация о перемещении военной техники, якобы, передавалась в "военизированные формирования Украины и использовалась противником для нанесения ракетных ударов".

Теги: крым, задержание, госизмена, разведданные, спецслужба


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