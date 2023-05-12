ФСБ: В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в наведении украинских ракетных ударов

В Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в передаче данных о движении военной техники украинским спецслужбам. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве считают, что 34-летний житель Крыма мог пересылать в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, видеозаписи перемещения военной техники в сторону зоны СВО. В ФСБ считают, что этот чат-бот используется украинскими спецслужбами для сбора разведданных.

Информация о перемещении военной техники, якобы, передавалась в "военизированные формирования Украины и использовалась противником для нанесения ракетных ударов".