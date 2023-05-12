12 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тагильской паре, арестованной за шпионаж для Украины, отказались смягчать меру пресечения

Семейной паре из Нижнего Тагила, арестованной за шпионаж в пользу Украины, отказали в смягчении меры пресечения. Сейчас оба находятся под стражей, где пробудут до 3 июня, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, речь идет о шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. По данным ФСБ, дома у семейной пары были изъяты предметы шпионской деятельности. Согласно информации из картотеки суда, 30-летний Данил является сотрудником оборонного завода. Его жене Виктории 20 лет. Оба обвиняются по статье 275 УК "Госизмена".

Девушка якобы передала сотруднику иностранной спецслужбы чертежи. За это возлюбленные получили "в районе сотки", на которую собирались "просто жить".

Теги: шпионаж, чертеж, пара, семья, суд, мера пресечения, Нижний Тагил


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