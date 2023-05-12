В ГИБДД объявили о переносе перекрытия трассы "Пермь – Екатеринбург" из-за ремонта

В ГИБДД Свердловской области объявили о переносе перекрытия трассы "Пермь – Екатеринбург" с 316 по 317 км в местах дорожных работ.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, ранее планировалось ограничение движения на данном участке с 11 мая. Однако сотрудниками дорожного надзора Госавтоинспекции при обследовании мест работ были выявлены недостатки. В частности, радиус разворота не позволяет осуществлять маневр на достаточной скорости.

На место ремонтных работ был приглашен представитель "Уралуправтодора", с которым провели совместные исследования. В итоге подрядчику, ведущему работы на данном участке, выданы рекомендации по устранению недостатков в срок до 17 мая.

Ранее сообщалось, что в этом году "Уралуправтодор" начинает капитальный ремонт восьми путепроводов и шести мостов на трассе Р-242 "Пермь – Екатеринбург" в Свердловской области. Из-за этого планируются ограничения движения.