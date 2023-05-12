В Тюменской области глав семи сельских поселений наказали за нарушение правил пожарной безопасности

Глав семи сельских поселений Аромашевского района Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Было установлено, что в нарушение требований закона в рамках подготовки к пожароопасному сезону не обеспечены первичные меры пожарной безопасности в сельских населенных пунктах (отсутствует возможность подъезда техники к пожарному резервуару, пожарные резервуары в неисправном состоянии).

Были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения должностным лицам назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому.



Нарушения устранены.