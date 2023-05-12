12 Мая 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Эвакуированных из Запорожской области вернут домой до единого дня голосования

Жителей прифронтовых территорий Запорожской области, эвакуированных вглубь региона или в другие регионы, вернут домой до 10 сентября – единого дня голосования. Об этом заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По его словам, сейчас людей эвакуируют "максимум на несколько недель для понимания ситуации на фронте".

Эвакуацию 5 мая объявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В преддверии так называемого контрнаступления ВСУ мы должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей", - цитируют Рогова "Ведомости".

Он добавил, что люди смогут вернуться в свои дома до единого дня голосования, и никаких изменений в нормативную базу в части выездного и дистанционного голосования вносить не планируется.

При этом Госдума собирается принять изменения в законодательство о выборах, поскольку на присоединенных территориях сейчас введено военное положение, но сентябрьские выборы власти отменять по этому поводу не намерены.

Теги: эвакуация, единый день голосования, запорожская область


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