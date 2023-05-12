Депутат предложил приравнять к госизмене изготовление и покупку военников

В скором времени изготовление и покупка военного билета может быть причислена к государственной измене. Такую инициативу высказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Считаю, что такие "услуги" - прямая помощь ВСУ, то есть нашему врагу. Что это, как не измена Родине? "Расстрельная статья". В отношении таких конторок, а также их клиентов должна быть нулевая терпимость как со стороны общества, так и государства", - написал парламентарий в своих соцсетях.

Он также добавил, что обсудит с коллегами в Госдуме вопрос о соответствующих поправках в УК РФ.