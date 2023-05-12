12 Мая 2023
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Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России

Трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляции российского и белорусского комитетов

Независимый апелляционный суд (трибунал) Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил апелляции национальных паралимпийских комитетов России и Белоруссии относительно приостановления их членства в МПК.

16 ноября 2022 года организации-члены МПК проголосовали за отстранение российских и белорусских спортсменов. Те обжаловали решение в апелляционном суде.

В релизе МПК отмечается, что решение трибунала техническое: суд счёл, что решение об отстранении должна принимать генеральная ассамблея комитета, а не ее чрезвычайная версия, которая была созвана в ноябре прошлого года в Берлине.

Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что уважает решение апелляционного трибунала, но с ним руководство комитета не согласно. И все же вопрос об отстранении будет вынесен на генеральную ассамблею, которая состоится в этом году (28-29 сентября в Бахрейне).

При этом трибунал оставил в силе отстранение спортсменов от международных соревнований.

Теги: трибунал, паралимпийский комитет, отстранение


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