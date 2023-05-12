12 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: У Путина в графике нет встречи со спецпредставителем Китая по делам Евразии

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет такой встречи в графике", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

"По линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться", - добавил Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что спецпредставитель Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй начнет 15 мая турне, в ходе которого посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

О назначении спецпредставителя стало известно в конце апреля – после телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньнпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Владимир Путин, спецпредставитель Китая, Ли Хуэй


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