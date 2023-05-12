Перечень льготников на газификацию в Свердловской области будет расширен

В Свердловской области будет расширен перечень граждан, кому полагается поддержка при газификации. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Какие именно категории граждан войдут в список не сообщается, однако по поручению губернатора Евгения Куйвашева, главы муниципалитетов усилят информирование населения о полагающихся им льготах.

"В зависимости от благосостояния семьи размер соцподдержки может составить от 100 до 250 тысяч рублей. Вместе с тем, многие уральцы не знают о положенных им льготах и потому не заявляются на участие в программе. Прошу глав муниципалитетов развернуть на своих территориях широкую информационную кампанию – объяснить людям, какие компенсации они могут получить, помочь уральцам с оформлением необходимых документов", – заявил глава региона.

Напомним, в рамках президентской программы по социальной газификации в Свердловскую область было направлено еще 900 млн рублей. Вместе с тем на Среднем Урале запустили "газовую ипотеку".