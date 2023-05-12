"Чебурашка" вошел в топ-20 самых кассовых фильмов 2023 года

Фильм "Чебурашка" составил конкуренцию мировым кинохитам начала этого года и вошел в топ-20 самых кассовых лент (по состоянию на апрель), пишет РБК, ссылаясь на данные The Numbers, алгоритмы которого постоянно отслеживают прибыль от кинопроката.

В отличие от других фильмов, все средства от проката "Чебурашка" получил в российских кинотеатрах.

"Чебурашка" обогнал по сборам фильм Бена Аффлека "Air: Большой прыжок", а также боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна".

Лидером мирового проката пока является мультфильм "Братья Супер Марио в кино" – сборы превышают $1 млрд.

The Numbers считает, что "Чебурашка" собрал в прокате $86 млн, но сайт "Кинопоиск" дает цифру в $91,7 млн (прокат ленты продолжается).