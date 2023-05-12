Детей-погорельцев из Сосьвы и Таежного отправят в лагеря при школах

В свердловских школах развернут лагерные смены для детей-погорельцев из поселков Сосьва и Таежный. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев.

Ранее, детям из пострадавших в огне поселений пообещали отдых в детских оздоровительных лагерях и санаториях, однако не все родители решились надолго расстаться со своими детьми в столь тяжелый для семьи период. Именно от них поступила инициатива с лагерями при школах на все три месяца.

Такой отдых будет организован с 5 июня.

Напомним, родители 80 детей уже сообщили о желании воспользоваться возможностью. При этом 57 из них смогут отдыхать на протяжении сразу трех смен в загородных организациях Сосьвинского городского округа — "Солнышко" и "Восход". В аналогичном режиме принять детей готовы и в лагерях Серовского, Карпинского, Краснотурьинского и Североуральского городских округов — "Чайка", "Светлячок", "Солнечный", "Детский оздоровительный загородный лагерь имени Володи Дубинина".

Пожары в Сосьве и Таежном начались 25 апреля. В первом огнем были уничтожены порядка 100 домов, два человека погибли, во втором - сгорело около 20 строений. Власти региона решили возвести 60-квартирный дом для погорельцев в Сосьве и восстановить жилье погорельцам Таежного. Накануне приступили к строительству также и индивидуального жилья.