Алла Пугачева снова уехала из России

Народная артистка СССР Алла Пугачева снова уехала из России. Эту информацию подтвердила помощница певицы Елена Чупракова. "Она [Пугачева] уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой", - так Чупракова прокомментировала саркастические высказывания актрисы Яны Поплавской в адрес певицы.

Пугачева приезжала в Москву на несколько дней – проститься с ее близким другом модельером Валентином Юдашкиным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

По данным СМИ, сейчас Пугачева с мужем и детьми живут в Израиле.