12 Мая 2023
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Общество В России
Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева снова уехала из России

Народная артистка СССР Алла Пугачева снова уехала из России. Эту информацию подтвердила помощница певицы Елена Чупракова. "Она [Пугачева] уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой", - так Чупракова прокомментировала саркастические высказывания актрисы Яны Поплавской в адрес певицы.

Пугачева приезжала в Москву на несколько дней – проститься с ее близким другом модельером Валентином Юдашкиным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

По данным СМИ, сейчас Пугачева с мужем и детьми живут в Израиле.

Теги: алла пугачева, валентин юдашкин, израиль


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