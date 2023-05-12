12 Мая 2023
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Фото: ГИБДД Тюменской области

Прокуратура Тюменской области даст оценку безопасности перевозки детей после ДТП с автобусом

Прокуратурой Тюменской области организована проверка по факту ДТП с участием школьного автобуса, которое произошло сегодня на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что 24 школьника в ДТП не пострадали и были доставлены в школу на другом школьном автобусе. Прокуратура поручила прокурору Тюменского района провести проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности по перевозке детей, действиям водителя в части обеспечения требований безопасности и эксплуатации транспортного средства.

ДТП со школьным автобусом на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень(2023)|Фото: ГИБДД Тюменской области

По данным ГИБДД по Тюменской области, 62-летний водитель автобуса нарушил ПДД при развороте, не пропустив легковушку. Пострадал водитель "Лады" 2002 г.р., которого пришлось доставить в больницу.

Теги: школьный автобус, дети, прокуратура, проверка, ДТП


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