Прокуратура Тюменской области даст оценку безопасности перевозки детей после ДТП с автобусом

Прокуратурой Тюменской области организована проверка по факту ДТП с участием школьного автобуса, которое произошло сегодня на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что 24 школьника в ДТП не пострадали и были доставлены в школу на другом школьном автобусе. Прокуратура поручила прокурору Тюменского района провести проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности по перевозке детей, действиям водителя в части обеспечения требований безопасности и эксплуатации транспортного средства.

По данным ГИБДД по Тюменской области, 62-летний водитель автобуса нарушил ПДД при развороте, не пропустив легковушку. Пострадал водитель "Лады" 2002 г.р., которого пришлось доставить в больницу.