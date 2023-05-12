Пьяный рецидивист устроил дебош на борту самолета "Сочи – Екатеринбург"

12 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Южный ФО Уральский ФО В России
Фото:Накануне.RU

Пьяный рецидивист устроил дебош на борту самолета "Сочи – Екатеринбург"

В аэропорту Екатеринбурга задержали жителя Нижнего Тагила, который выпивал и курил в самолете во время полета. Мужчина оказался преступником-рецидивистом.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 10 мая в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к приземлившемуся самолету рейсом "Сочи – Екатеринбург" срочно требуется наряд. Прибывшие силовики задержали неоднократно судимого за тяжкие преступления 40-летнего жителя Нижнего Тагила.

Согласно акту командира воздушного судна, пассажир во время полета громко выражался нецензурной бранью и распивал спиртное, которое пронес на борт. После замечания бортпроводника мужчина прекратил выпивать, но пошел в туалет и покурил.

Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово и составили четыре административных протокола по различным статьям. В общей сложности рецидивист оштрафован на 2 тысячи рублей.

Теги: дебош, Кольцово, полиция, самолет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети