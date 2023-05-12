Пьяный рецидивист устроил дебош на борту самолета "Сочи – Екатеринбург"

В аэропорту Екатеринбурга задержали жителя Нижнего Тагила, который выпивал и курил в самолете во время полета. Мужчина оказался преступником-рецидивистом.

Читайте также: В аэропорту Екатеринбурга два пьяных дебошира устроили скандал при посадке

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 10 мая в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к приземлившемуся самолету рейсом "Сочи – Екатеринбург" срочно требуется наряд. Прибывшие силовики задержали неоднократно судимого за тяжкие преступления 40-летнего жителя Нижнего Тагила.

Согласно акту командира воздушного судна, пассажир во время полета громко выражался нецензурной бранью и распивал спиртное, которое пронес на борт. После замечания бортпроводника мужчина прекратил выпивать, но пошел в туалет и покурил.

Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово и составили четыре административных протокола по различным статьям. В общей сложности рецидивист оштрафован на 2 тысячи рублей.