ЦБ отрегулирует открытие филиалов иностранных банков в России

Зампред Банка России Алексей Гузнов в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил о том, что находится в проработке и может появиться в публичной плоскости в ближайшее время законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России.

По словам Гузнова, идет работа с учетом того, что есть модель, которая позволяет это делать страховым компаниям, это один подход, пишет "Интерфакс". Есть другие предложения. Гузнов уточнил, что интерес проявляют многие страны, прежде всего, традиционные партнеры России и в рамках БРИКС, и в рамках ЕАЭС.

"Наша задача – создать оптимальную правовую среду", - сказал зампред ЦБ.