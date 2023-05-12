В США появляется все больше книг, написанных ИИ

На Amazon появляются десятки книг, которые, по всей видимости, сгенерированы искусственным интеллектом. И это является только верхушкой быстро растущего айсберга, пишет The Washington Post.

Новое языковое программное обеспечение (например, ChatGPT) позволяет любому быстро создавать целые тома "прозы" практически на любую тему. Для потребителей это может означать больше специализированных статей, но также больше дезинформации и манипуляций. Большие и непроверенные массивы онлайн-данных могут не соответствовать действительности, предупреждает главный специалист по этике в стартапе AI Hugging Face Маргарет Митчелл.

"Главная проблема в том, что мы теряем представление о том, что такое истина", - сказала она.

Компания NewsGuard, занимающаяся рейтингом достоверности новостей, выявила 49 новостных сайтов на семи языках, которые, по-видимому, в основном или полностью созданы ИИ. Некоторые из них используют поддельные профили авторов и публикуют сотни статей в день. Некоторые новостные сюжеты просто сфабрикованы, многие являются выжимками реальных историй, появляющихся в других изданиях.

В феврале коhпорация Google сообщила, что разрешает размещать контент, созданный с помощью ИИ, в результатах поиска при условии, что ИИ не используется для манипулирования поисковым рейтингом сайта.

Директор по стратегии компании Semrush Юджин Левин отмечает, что широкое внедрение ИИ создает другую проблему: все больше людей создают похожий дешевый контент, и все они конкурируют за одни и те же места в результатах поиска Google или обзорах товаров на сайте Amazon. Поэтому всем им приходится создавать все больше и больше страниц статей, каждая из которых настроена на высокий рейтинг по конкретным поисковым запросам, в надежде, что какая-то часть из них прорвется. То есть "плодить количество". Результатом является поток веб-сайтов, созданных с помощью ИИ.

"Меня беспокоит не столько то, что я теряю продажи из-за поддельных книг, сколько то, что это некачественное, недорогое и требующее небольших усилий написание отучит людей писать технические книги", - сказал программист из Портленда (штат Орегон) Крис Корнелл.

Недавно Amazon удалила "книгу-самозванку" вместе со многими другими от того же издателя после того, как The Washington Post обратилась к компании за комментарием. В компании отказалась назвать причины.