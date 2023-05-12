В Москве похитили жену экс-заместителя министра обороны Колмакова, - Baza

В Москве похитили жену бывшего первого заместителя министра обороны и командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Александра Колмакова, сообщает Baza. Генерал сейчас руководит ДОСААФ России.

По данным Telegram-канала, жена Колмакова исчезла 10 мая. Утром женщина ушла на работу, но домой не вернулась. Вечером генерал-полковнику позвонил неизвестный, который сообщил о похищении его супруги. Он потребовал выкуп в миллион рублей.

Не исключено, что действуют мошенники, которые ранее похитили мать помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко, отмечает Baza. Преступники звонят жертвам, рассказывают им историю о преследованиях и заставляют скрываться от родных, а затем требуют выкуп у родственников "похищенных".