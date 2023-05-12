В Петербурге создан специальный отдел полиции по контролю за небом

В Санкт-Петербурге создан специальный отдел полиции по контролю за небом. Его дебют состоялся 9 мая – сотрудники обеспечивали безопасность города во время празднования Дня Победы.

По данным РИА Новости, мобильные патрули отдела должны задерживать операторов беспилотников. Также в отделе есть снайперские группы и специалисты по подавлению дронов.

В полицейском главке отметили, что старались набрать в отдел сотрудников, имеющих опыт службы в зоне СВО.