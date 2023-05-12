МИД России допустил асимметричный ответ на изъятие Польшей средств посольства

Москва допускает введение ассиметричных мер в ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что "вопиющие" действия Варшавы, заблокировавшей в феврале прошлого года счета посольства России, противоречат всем правовым нормам.

Захарова добавила, что протесты посольства и попытки напомнить властям о международном праве успехом не увенчались. В результате в качестве ответной меры в марте 2022 года были заблокированы счета посольства Польши в России и заморожены находящиеся на них средства.

3 марта большую часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств перевели на счета региональной прокуратуры в качестве "вещественных доказательств", из-за чего российская сторона по-прежнему не может их использовать, указала Захарова.

На днях газета Rzeczpospolita сообщила об изъятии польской прокуратурой почти 800 тысяч злотых и более $912 тысяч (суммарно около $1,2 млн), заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. Польша признала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свои счета.