МИД России допустил асимметричный ответ на изъятие Польшей средств посольства

12 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: пресс-служба МИД РФ

МИД России допустил асимметричный ответ на изъятие Польшей средств посольства

Москва допускает введение ассиметричных мер в ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что "вопиющие" действия Варшавы, заблокировавшей в феврале прошлого года счета посольства России, противоречат всем правовым нормам.

Захарова добавила, что протесты посольства и попытки напомнить властям о международном праве успехом не увенчались. В результате в качестве ответной меры в марте 2022 года были заблокированы счета посольства Польши в России и заморожены находящиеся на них средства.

3 марта большую часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств перевели на счета региональной прокуратуры в качестве "вещественных доказательств", из-за чего российская сторона по-прежнему не может их использовать, указала Захарова.

На днях газета Rzeczpospolita сообщила об изъятии польской прокуратурой почти 800 тысяч злотых и более $912 тысяч (суммарно около $1,2 млн), заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. Польша признала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свои счета.

Теги: мид рф, захарова, польша


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети