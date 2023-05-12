Заболеваемость ОРВИ в 2022 году выросла на 10%, но общая смертность резко снизилась

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка на территории России в 2022 году характеризовалась повышением заболеваемости наиболее массовыми инфекционными заболеваниями - острыми инфекциями верхних дыхательных путей. За год было зарегистрировано 42,2 млн случаев, что на 10% больше, чем в 2021 году (38,4 млн).

Также за первые три квартала в 11 раз возросла заболеваемость гриппом в условиях, когда большинство населения было вакцинировано, и это лишь на 14% меньше, чем в 2021 году. Это свидетельствует о независимости заболеваемости гриппом от вакцинации населения.

Интересно, что общая смертность в России в 2022 году резко снизилась, а с апреля, когда были отменены ковидные запреты и ограничения, вернулась к фоновому уровню. То есть, с одной стороны, был рост заболеваемости гриппом и в целом ОРВИ, а с другой - резкое снижение смертности. То есть смертность от заболеваемости ОРВИ и гриппом никак не зависела.

Рост заболеваемости может быть связан и с тем, что то, что ранее регистрировали как ковид, стали регистрировать как грипп и ОРВИ. И это положительно сказалось на общей смертности. Напомним, в 2021 году смертность превысила уровень 2019 года на 37%, что стало одним из наибольших показателей в мире.