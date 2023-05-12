Путину доверяют 80,9% россиян

Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Владимиру Путину доверяют 80,9% россиян, 77,1% граждан заявили, что одобряют его деятельность.

Согласно исследованию, 80,9% россиян на вопрос о непосредственном доверии президенту РФ ответили положительно, с ними не согласились 15,1% опрошенных, приводит РИА Новости данные опроса. Не одобряют деятельность президента 14,1% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел в феврале – мае среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.