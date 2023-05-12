12 Мая 2023
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Спорт В России
Фото: инстаграм Дины и Арины Авериных / instagram.com/arishadina1998

Российских гимнастов не допустили до международных соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) продлила решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов. Также отстранены остаются белорусские спортсмены. Решение исполкома организации может быть пересмотрено при изменении ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на FIG.

По словам президента Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова, вновь к рассмотрению вопроса FIG вернется летом..

Под эгидой FIG проводятся соревнования в нескольких видах спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, паркур и др.   

Теги: гимнастика, спортсмены, олимпиада


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