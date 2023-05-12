В администрации Перми сегодня прошли обыски

В администрации Перми сегодня прошли обыски. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает "КоммерсантЪ - Прикамье".

По данным издания, были изъяты носители информации в рабочих кабинетах заместителей главы администрации города Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Силовиков интересовали документы, касающиеся вывоза снега. В апреле оперативники УФСБ по Пермскому краю провели обследование помещений в МКУ "Пермблагоустройство". Они изъяли документацию, связанною со строительством помещений.

Ранее администрацию Мотовилихинского района оштрафовали за плохую уборку дорог от снега. По данным прокуратуры, недостатки в содержании дорог осенью и зимой выявлялись неоднократно: это и скользкие дороги, и рыхлый снег на тротуарах и автомобильных дорогах, и колеи. Власти района и подрядчик, получали представления, но по-прежнему к работе по уборке улиц были замечания.

В феврале в отношении администрации было возбуждено дело по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог" КоАП РФ.

По решению суда администрация района выплатит штраф в размере 200 тыс. руб.