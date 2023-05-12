12 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: telegram-канал Гусарская бравада / t.me/shirshikofff

Обвиняемого в оправдании терроризма уральского "гусара" оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под стражей уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова.
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Напомним, Ширшикова обвиняют по уголовной статье о публичном оправдании терроризма. Причиной для этого мог стать его пост в соцсетях, оправдывающий теракт в отношении военкора Владлена Татарского. Постановлением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга "гусару" была избрана мера пресечения в виде ареста до 17 июня включительно.

Однако решение райсуда было обжаловано защитой обвиняемого. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня по итогам апелляционного рассмотрения постановление Верх-Исетского районного суда было признано законным и обоснованным. Жалоба оставлена без удовлетворения. Ярослав Ширшиков продолжит оставаться под арестом.

Напомним, в прошлом году Ширшиков уже был осужден за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тогда "гусара-пиарщика" оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Теги: арест, апелляция, гусар, суд


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