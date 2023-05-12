12 Мая 2023
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Происшествия В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывным устройством на военных

В Белоруссии на участке автодороги М-5 водитель фуры попытался напасть со взрывным устройством на военнослужащих, участвующих в усилении участков госграницы. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики.

После нападения водитель попытался скрыться, однако военным удалось блокировать его автомобиль и задержать мужчину. Уточняется, что используемое им взрывное устройство было изготовлено из пиротехники.

В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правительству республики и силовому блоку поручено подготовить серьезные мероприятия на границе. Цель – не допустить на территорию Беларуси "разного рода диверсантов". По его словам, в последнее время такие случаи участились.

Теги: белоруссия, водитель фуры, военные


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