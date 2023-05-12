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Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменец, убивший свою трехмесячную дочь, отправится в колонию строгого режима на 20 лет

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка, покушении на убийство двух лиц 42-летнему тюменцу Вячеславу Фисенко, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком год и шесть месяцев.

В прокуратуре сообщили, что Фисенко признан виновным по пп. "в", "д"ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жесткостью, покушение на убийство двух лиц). Исключена статья "Угроза убийством".

Вячеслав Фисенко(2023)|Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В суде установлено, что вечером 20 октября 2022 года подсудимый, находясь в частном доме ул. Оренбургской в городе Тюмени пил алкоголь со своей сожительницей и их общей знакомой. Под воздействием алкоголя из личной неприязни к своей сожительнице и своей трехмесячной дочери, он решил их убить.

Мужчина нанес женщине множественные удары руками, ногами, металлической трубой по голове и телу. Затем металлической трубой по голове избил девочку, взял на руки и с силой бросил на пол. Трехмесячный ребёнок от полученных травм скончался. Сожительнице удалось спастись, выйти из дома и позвать на помощь.

Теги: Вячеслав Фисенко, дочь, сожительница


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