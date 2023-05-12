Сбер заработал в первом квартале 470 миллиардов рублей чистой прибыли

Чистая прибыль Сбера в первом квартале 2023 года превысила 470 млрд руб., только в апреле банк заработал 120,7 млрд руб. (по российским стандартам бухгалтерской отчетности).

"Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц [апрель] более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн руб., а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях — 337 млрд руб.", - сообщил председатель правления Сбера Герман Греф.

Из других успехов компании за первый квартал Греф отметил запуск beta-тестирования собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat, сейчас ее могут использовать студенты, исследователи для научных работ, а также другие пользователи по приглашениям.